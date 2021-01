Roma, assembramenti davanti a un wine bar a piazza Bologna: 8 persone sanzionate. Locale chiuso per 4 giorni

Controlli a tappeto in merito al rispetto della normativa vigente finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. I carabinieri della Stazione piazza Bologna, passando in via Michele di Lando, hanno notato, nei pressi di una vineria, un assembramento di clienti.

Covid a Roma, via Rattazzi: chiuso per 5 giorni un negozio. Aveva troppi clienti all'interno

Otto persone, trovate a stazionare a poca distanza dall’ingresso dell’esercizio, sono state identificate e multate.

Anche il proprietario dell’attività – un 38enne – è stato sanzionato amministrativamente e il suo locale è stato chiuso provvisoriamente per 4 giorni anche in considerazione della recidiva inosservanza della normativa anti Covid-19.

