Pfizer, nel Lazio seconda dose a 35 giorni: quali appuntamenti sono spostati

Non più dopo 21 giorni, ma 35. Si modifica la data per l'iniezione della seconda dose del vaccino Pfizer. Una scelta, quella della regione Lazio, per vaccinare più persone possibili. L'obiettivo è quello di immunizzare la maggior parte delle persone prima dell'estate: così da far ripartire il turismo in entrata e in uscita. Una decisione che si lega anche al certificato vaccinale: presto si potrà effettuare il download dal sito anche per chi ha ricevuto una sola dose. Per gli altri vaccini (Astrazeneca, Moderna e J&J) la data del richiamo rimane invece invariata.

APPROFONDIMENTI ROMA Lazio, open day vaccini: chi può andare e quali dosi (da... IL REPORT Vaccino, l'Aifa: «Ad oggi 56.110 reazioni avverse su 18... L'ANNUNCIO Pfizer rassicura: «Contro le varianti non è necessaria... ROMA Prenotazioni vaccini Lazio, quando toccherà alle fasce 50-53... ROMA Vaccini Lazio, i punti di somministrazione a Latina, Frosinone, Rieti...

Quali appuntamenti sono spostati - Il richiamo del vaccino Pfizer sarà spostato di 5 settimane non solo per quelli che devono ancora prenotare (anche se, al momento, le prenotazioni per il farmaco statunitense sono esaurite) ma anche per tutti coloro che hanno un appuntamento già fissato. Un esempio? Chi deve fare il richiamo Pfizer il 17 maggio, ora lo farà il 31 di maggio: ma sempre nello stesso luogo e alla stessa ora .

AstraZeneca, seconda dose: ecco cosa accade (dopo lo stop Ue) a chi deve farla. Contratto in vigore fino alla consegna dell'ultima fiala

Quali numeri contattare - Tutte le persone che hanno l'appuntamento per la seconda dose di Pfizer già fissato saranno contattate tramite sms, dove sarà indicato il nuovo giorno dell'appuntamento. Se ciò non dovesse accadere, allora il numero da contattare per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette è lo 06 164161841. La linea è attiva dal lunedì al venerdì, con orario 7.30 - 19.30, e sabato con orario 7.30 - 13.00.

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA