Cambiano gli hub dove trovare i vaccini aggiornati contro Omicron 4 e 5 nel Lazio. Nelle ultime settimane sono state distribuite oltre 90mila dosi tra Pfizer e Moderna. Ma ci sono alcuni punti vaccinali in cui ci sono meno scorte degli altri. Le somministrazioni, in base a quanto indicato dal Ministero della Salute, possono essere effettuate tramite prenotazione (ma anche recandosi direttamente) a chi ha almeno 12 anni. Non è possibile però sapere, quando si prende un appuntamento sulla pagina di Salute Lazio se l'hub scelto è fornito con l'ultima versione del farmaco anti covid.

Quarta dose Lazio, come funzionano vaccini aggiornati

I vaccini adattati funzionano allo stesso modo dei vaccini originali. Come indicato dall'Ema, agiscono preparando l'organismo a difendersi dal covid. Nello specifico? I farmaci hanno molecole chiamate mRNA che contengono istruzioni per produrre le proteine ​​spike del ceppo originale di SARS-CoV-2 e le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5. La proteina spike è una proteina sulla superficie del virus di cui il virus ha bisogno per entrare nelle cellule del corpo e può differire tra le varianti del virus. E dopo? Il sistema immunitario della persona riconoscerà le proteine ​​come estranee e attiverà le difese naturali - anticorpi e cellule T - contro di esse. Ma i vaccini, come dimostrato da diversi studi, hanno un'efficacia limitata nel tempo. E nel frattempo il virus muta. Ecco perché sono importanti i booster.

Come prenotare

La procedura per prenotare i vaccini aggiornati contro le varianti è rimasta identica all'anno scorso. Occorre la tessera sanitaria (valida) per inserire i seguenti dati:

Il Codice Fiscale Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

Settantadue ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato. Per le richieste di vaccinazioni a domicilio è possibile contattare il Numero Verde 800118800. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00.

Dove trovare vaccini aggiornati

Nel Lazio i punti vaccinali sono diminuti e non tutti hanno i vaccini aggiornati. In fase di prenotazione online non è possibile saperlo: solo una volta che ci si è recati sul posto si può chiedere al medico, in fase di anamnesi, se sono disponibili. Ma per evitare di fare tentativi a vuoto si può consultare la lista che segue dove le Asl hanno comunicato quali sono quelli che hanno i farmaci contro il covid a disposizione.

Asl Roma 1

La Asl Roma 1 ha comunicato che tutti . Tra i più forniti c'è l’Hub AceaGruppo di Piazza Partigiani, dove sono disponibili anche i farmaci contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5, oltre quelli per la variante Omicron Ba.1. Come comunicato sui social.

Asl Roma 2

Tutti gli hub della Asl Roma 2 sono forniti dei vaccini aggiornati.

Asl Roma 3

Dalla Asl Roma 3 fanno sapere che i vaccini aggiornati si possono trovare presso il centro vaccinale ospedaliero GB Grassi.

Asl Roma 4

Nella Asl Roma 4 l'hub dove si hanno maggiori scorte di vaccini agggiornati è quello di Civitavecchia. Ma l'azienda ospedaliera fa sapere anche che si possono trovare al centro vaccinale di Capena, anche se piu piccolo e dove può esserci più attesa.

Asl Roma 6

Nell'azienda ospedaliera dei Castelli e del Litorale sud del Lazio i punti vaccinali in cui trovare vaccini aggiornati sono il Presidio San Giuseppe di Albano, mercoledì e venerdì, e Villa Albani di Anzio il mercoledì e sabato.

Asl Latina

Nell'Asl di Latina è più presente il vaccino contro Omicron 1 che non quello contro Omicron 4 e 5.

Asl Rieti

L'attività vaccinale anticovid-19 si svolge presso l'hub ex Bosi, dove sono presenti gli ultimi vaccini.

Asl Viterbo

Nei punti vaccinali di Viterbo sono incrementate le dosi di vaccino contro Omicron 4 e 5 negli ultimi giorni. Disponibili per le somministrazioni sono: centro diurno anziani di Tarquinia, parrocchia di santa maria della grotticella, centro ccommerciale marcantoni a civita castellana e l'ospedale acquapendente.