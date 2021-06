Vaccinarsi. E al più presto. Sembrano ormai lontani i dubbi e le perplessità di chi nutriva diffidenze verso i farmaci anti Covid. Ora che si avvicinano ferie e vacanze, l'obiettivo di chi vive nel Lazio (ma anche dei non residenti) è quello di ricevere il prima possibile la prima dose di vaccino. Così potrà avere, in breve tempo, il certificato vaccinale e poi ottenere il Green Pass: utile per viaggiare in Europa e non solo. Così, ieri, la fascia 30-34 ha iniziato a prenotare dalla mezzanotte, mentre giovedì 10 giugno sarà il turno dei nati tra il 1992 e il 1996. Chi si è già prenotato, però, sta cercando di anticipare l'appuntamento: in modo da avere una protezione contro il Covid il prima possibile. Devono infatti passare almeno un paio di settimane dalla seconda dose perché il vaccino abbia efficacia completa contro il virus.

COME ANTICIPARE - Per vedere se si ci sono appuntamenti per Pfizer disponibili prima di quello che si è prenotato, c'è solo un modo. Cancellare la prenotazione effettuata . Ma così si rischia si perdere la data che si è riusciti a ottenere e, potenzialmente, finire anche il ciclo vaccinale più tardi. C'è però una soluzione per non vedere «al buio» se sono disponibili appuntamenti prima. Ed è quella di chiamare il numero 06164161841 della Regione e chiedere informazioni riguardo la disponibilità . L'assistenza per la prenotazione (o eventuali disdette) è fornita dal lunedì al venerdì, con orario 7.30 - 19.30, e sabato con orario 7.30 - 13.00. Un altro fattore chiave, poi, è il numero di dosi disponibili e quando arrivano .

Pfizer Lazio, nuova circolare della Regione per il richiamo (e quando si può fare)

DOSI - Per quanto riguarda i vaccini, lo scorso 26 maggio l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato ha indicato gli arrivi previsti nel mese di giugno. E la maggior parte è proprio di Pfizer: tre consegne per un totale di 972.270. E questo vuol dire che, pian piano, nel corso del mese saranno messi a disposizione slot aggiuntivi. Diversa, invece, la situazione per Astrazeneca. L'Europa non ha rinnovato il contratto con la casa farmaceutica anglo-svedese e, nel Lazio, a giugno, arriveranno 179.600 dosi con una consegna. Mentre di Moderna ne sono previste 149.900 in 4 consegne.