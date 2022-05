Peste suina a Roma, altri tre casi: si allarga la zona rossa. Ordinanza in arrivo

Peste suina. Altri tre casi registrati a Roma. In arrivo altre ordinanze per rimodulare al zona infetta e prendere nuovi provvedimenti.

Peste suina a Roma, allarme Ue: «Zona rossa e divieto di esportazione»

Peste suina a Roma, altri tre casi

«Nella giornata di oggi è attesa l'ordinanza che rimodula i confini della zona infetta a seguito della conferma di tre ulteriori casi di positività dei cinghiali a ridosso della zona infetta - spiega l'assessore all'ambiente del Comune Sabrina Alfonsi - Nelle stesse ore è attesa l'ordinanza del commissario straordinario. Oggi pomeriggio alle 17:30 è prevista una riunione in prefettura».

Il vertice

Nella riunione in prefettura a Roma saranno varate ulteriori misure per contenere la peste suina e anche il proliferare dei cinghiali che spesso hanno fatto le loro apparizioni nelle aree urbane. La riunione sarà propedeutica ad una nuova ordinanza che dovrebbe contenere anche indicazioni sull'abbattimento selettivo dei cinghiali. «Non possiamo permetterci che venga messo a rischio un comparto importante nel nostro Paese come quello suinicolo, che fattura oltre 7 miliardi di euro. Stiamo provvedendo, e oggi verrà firmata un'ordinanza da parte del Commissario straordinario che riguarda la città di Roma: verrà istituita una zona rossa, dove verranno regolamentate tutta una serie di attività al suo interno per contenere la diffusione del virus» della peste suina. Lo ha detto su Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, aggiungendo che si tratta di «una situazione che stiamo attenzionando e monitorando», perché «dobbiamo assolutamente contenere la diffusione di questa peste», la cui situazione critica è per ora circoscritta a «Piemonte, Liguria e Lazio».

«Per evitare che il virus possa espandersi, dobbiamo agire per quanto riguarda l'abbattimento selettivo nelle aree al di fuori della zona rossa», ha proseguito Costa, delegato dal ministro Speranza alla gestione dell'emergenza della peste suina, «perché una maggior presenza di cinghiali, che sono vettori, potrebbe creare le condizioni per un allargamento del problema, e questo non ce lo possiamo permettere».