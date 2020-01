Roma, pestaggio di Capodanno, presi gli autori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano aggredito un ragazzo di Tivoli nella notte di Capodanno a Ovindoli, dopo dieci giorni di indagini sono stati identificati e denunciati tre ragazzi di Castel Madama. Il gruppetto, all’alba dell’ultimo giorno dell’anno, aveva preso di mira e picchiato un giovane tiburtino, uno studente universitario di 23 anni, che era uscito di casa per prendere del cibo da asporto.I tre, secondo le ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Tivoli e della stazione di Ovindoli, si sarebbero accaniti sul ragazzo con calci e pugni, sferrati anche quando era ormai caduto in terra. L’avrebbero poi lasciato dolorante e sanguinante riverso nella centralissima piazza San Rocco, verso le tre di notte. Il giovane, figlio del capogruppo del Pd in consiglio regionale e già primo cittadino tiburtino Marco Vincenzi, è stato costretto a recarsi in ospedale per farsi medicare ferite e fratture riportate. I medici del nosocomio di Tivoli, il San Giovanni Evangelista, gli hanno dato una prognosi di 25 giorni. I militari di Tivoli e Ovindoli, che hanno operato in strettissima collaborazione, avevano dato il via alle indagini già dal 31 dicembre, cominciando subito a raccogliere le testimonianze e ad acquisire i video delle telecamere di sorveglianza della nota località sciistica abruzzese. Dai racconti dei diversi testimoni oculari presenti in quel momento e dalle immagini, i carabinieri hanno appurato che il gruppo era composto da tre persone e, dopo essere risaliti al nome della prima persona ritenuta responsabile del pestaggio, hanno poi identificato e rintracciato anche agli altri due.Del caso se ne occupano la procura di Avezzano e il tribunale dei Minori de L’Aquila, competenti per territorio.I giovani denunciati sono tutti e tre di Castel Madama, paese confinante con Tivoli, e tra di loro ci sono due minorenni. Ora, dovranno rispondere di lesioni personali gravissime. «Ringraziamo i carabinieri di Tivoli e di Ovindoli – commenta Giuseppe Baisi, legale della famiglia Vincenzi – per la grande dimostrazione di professionalità. In poco tempo hanno identificato e denunciato i responsabili». Dietro all’aggressione, stando alle ricostruzioni, non ci sarebbero né motivi politici, né altri tipi di screzi, come discussioni per futili motivi o apprezzamenti a qualche ragazza.