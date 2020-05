Roma, centinaia di pesci morti nel Tevere. L'Oipa: «Accertare se sono sversamenti tossici»

Galleggiavano, a centinaia, senza vita. Impossibile per la volontaria dell'Oipa non notare quei pesci morti nel Tevere nel tratto tra Castel Sant'Angelo e Trastevere: li ha fotografati e avvisato una pattuglia della Polizia di Roma Capitale. Ora l'Oipa chiede alle istituzioni preposte un intervento urgente al fine di accertare le cause all'origine della strage dei poveri animali, anche a tutela della salute pubblica.

«Non abbiamo molti altri indizi - spiega Claudio Locuratolo, coordinatore delle guardie zoofile dell'Oipa Roma - purtroppo gia in passato ci sono stati questi episodi di questo tipo legati magari a sversamenti, questa mattina abbiamo mandato una richiesta urgente di accertamenti all'Arpa, al dipartimento ambiente di Roma capitale, al gabinetto della sindaca Virginia Raggi, al primo gruppo di Roma capitale e al dipartimento prevenzione della Asl Roma 1».

«Di solito queste morìe possono avvenire dopo forti temporali che però non ci sono stati, la cos dunque è molto sospetta, se sono morti per avvelenamento è il caso di approfondire anche per un problema di salute pubblica. Vorremmo che qualcuno accertasse quel che è successo, se una sostanza tossica ha causato la morte di centinaia di pesci, è necessario un intervento urgente delle autorità competenti in modo affettuare campionamenti».

