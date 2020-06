Momenti drammatici ad Anzio dove si è ribaltato un peschereccio e poi si è inabissato appena fuori il porto. Non si conoscono le condizioni dell’equipaggio che, almeno per ora, non darebbe segni di vita. Tutto è accaduto alle 15.30 quando il peschereccio stava entrando nel porto di Anzio quando si è piegato, ha iniziato ad imbarcare acqua. Sul posto i carabinieri e la capitaneria ed anche diverse ambulanze. Si cerca un disperso, recuperate due persone in mare.



LEGGI ANCHE --> Tre trombe d'aria sul litorale laziale: danni a due stabilimenti a Maccarese, solo ieri la riapertura

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA