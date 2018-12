Perde in aeroporto il portafogli con seimila euro, i carabinieri glielo ritrovano

Perde il portafogli con 6mila euro all'interno e i carabinieri lo ritrovano, ancora pieno del denaro. Sa di storia di Natale la disavventura - per fortuna a lieto fine - vissuta all'aeroporto di Fiumicino da una passeggera di nazionalità ecuadoregna, che dopo aver perso ogni speranza di ritrovare i soldi, si è visto restituire il portafogli pochi minuti dopo dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma in forza nello scalo romano. Decisiva, per rintracciare la proprietaria del portafogli, anche la collaborazione del personale di Aeroporti di Roma e di un'impiegata della compagnia aerea Alitalia, dal momento che in quel frangente nello scalo, affollatissimo di passeggeri in questi giorni di esodo natalizio, stavano imbarcando 50 aerei ed erano in transito circa 10 mila passeggeri.

La donna a quanto si è potuto apprendere si era recata in bagno nell'area commerciale Terrazza Roma e aveva distrattamente perso il borsellino all'interno di una toilette. I militari, dopo aver fatto diffondere ripetuti annunci dagli altoparlanti di ADR, sono riusciti finalmente a raggiungere al gate di imbarco la donna, in procinto di partire per Siviglia. Alla vista dei militari che le stavano riconsegnando il portafogli, la passeggera è esplosa in un pianto di gioia ed ha più volte ringraziato l'arma dei Carabinieri.

