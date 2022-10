Per Zerocalcare la "Pizza Stoc****", dedicata alla serie Netflix

Il successo di Zerocalcare continua e, a Roma, si è svolta la presentazione del nuovo libro “No Sleep Till Shengal”, edito da Bao Publishing, reportage del viaggio che l’artista ha compiuto in Medio Oriente nell'enclave irachena degli Ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'ISIS, minacciato per la propria aspirazione al Confederalismo democratico. Tanti gli ammiratori chiamati a raccolta dal firma-copie del fumettista avvenuto a La Feltrinelli di Via Appia dove, tra un libro e una battuta, Zerocalcare ha ricevuto l’omaggio acqua e farina di Daniele Frontoni, pizzaiolo con la passione del cinema e delle serie TV. Una passione forte quella di Frontoni, che lo ha portato alla creazione di una serie di nuove ricette ispirate da otto tra le serie Netflix più gettonate, a loro volta raccontate in rete da otto video trailer girati insieme all’autore Valerio Molinaro, grazie a quel “vizio” della regia che da sempre lo accompagna.

Zerocalcare ha apprezzato e gustato l’insolito omaggio recapitatogli dal pizzaiolo e ironicamente intitolato come “Pizza Stoc****”, espressione tipicamente romana che sovente fa capolino all’interno dei comics firmati dal disegnatore, così come nella fortunata serie “Strappare lungo i bordi”, per cui già si vocifera un secondo capitolo sulla piattaforma audiovisiva. Base bianca con Mozzarella, Vellutata di Zucca e Carote, Provola, Semi di Papavero, Carciofi Fritti e Miele di Castagno, è questo l’elenco di ingredienti scelti dal tatuato pizzaiolo e regista romano, che hanno attirato l’attenzione inizialmente titubante del fumettista, che poi ha apprezzato l’abbinamento ardito dopo l’assaggio al termine della presentazione. E quale modo migliore di recapitare un messaggio di gradimento al pizzaiolo, se non attraverso un cartone della pizza appositamente disegnato e firmato? “Leggendo gli ingredienti su internet pensavo che faceva schifo. Invece spacca mortacci tua. Chapeau!”, recita nel fumetto Zed – protagonista della serie e delle storie dell’artista -, estemporaneo disegnato e firmato Zerocalcare.