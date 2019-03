Pendolari, bloccata la Roma-Napoli: in migliaia in attesa a Campoleone

Di nuovo pesanti disagi per i pendolari del Lazio fra Roma e la zona sud della regione e la Campania. Dalle 14.45 la circolazione ferroviaria, sulla linea, è sospesa fra le stazioni diper l'investimento di una persona. I treni della lunga percorrenza coinvolti, in attesa del completamento dei rilievi da parte dell'Autorità Giudiziaria, sono l'Intercity 1525 che ha subito un ritardo di due ore e gli Intercity 1512 e Intercity 707 che sono stati fermati nelle stazioni di Latina e Roma Termini. Migliaia di pendolari sono in attesa alla stazione di Campoleone.