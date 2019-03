Pedone investito a Parioli: ricercata Jaguar con targa francese

Giallo nel quartiere Parioli, a Roma. Un uomo è stato investito alle 19,40 in via Civinini. Una Jaguar di colore blu con targa francese ha travolto la vittima, poi soccorsa dal 118, lasciandola a terra. Sul posto gli agenti del Reparto Volanti che, raccolte le testimonianze, hanno iniziato una battuta di caccia. L'auto, una E-Type fuggita in direzione di via Bruno Buozzi, risulterebbe intestata a un uomo albanese. Impegnati nei rilievi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

