Pedofilo ricercato da anni in tutta Europa catturato a Roma dalla Polizia

Lasse Robert Willner, 45 anni, presunto pedofilo originario dalla Finlandia, era riuscito a farla franca in mezza Europa rifugiandosi infine in Italia. Questa volta, però, l'intuito di una volante della polizia, ha messo messo fine alla fuga. Ieri gli agenti l’hanno scovato in un albergo alle porte di Roma, ingrassato, con in mano una birra ghiacciata e provvisto di documenti di identità falsi.

In Finlandia è stato al centro di un forte scandalo: è accusato di avere trafficato con un milione di fotografie pedopornografiche e di avere veicolato su Internet oltre 18.000 video fuorilegge.

Già accusato dalle autorità finlandesi qualche anno fa dello stesso reato, si è dato alla macchia sapendo che dal 2017 deve scontare diversi anni di prigione. Il ricercato era sbarcato da poco a Roma: si era preso una stanza nell’hotel Hilton di via Bragadin, a Fiumicino. L’uomo è apparso ingrassato, si era tagliato i baffi e cambiato la montatura degli occhiali. Le autorità italiane sapevano che il presunto pedofilo era ricercato in tutta Europa. Su di lui pendeva un mandato di estradizione urgente per la Finlandia. I poliziotti, dopo una breve indagine, sono andati a colpo sicuro. L’hanno trovato a letto.

Il ricercato ha fatto finta di nulla ma poi, davanti alla risolutezza dei poliziotti, ha finito per ammettere la sua vera identità. Stamattina, in manette, è stato portato su un aereo e, scortato, ha raggiunto la Finlandia dove è stato rinchiuso in carcere. Le autorità finlandesi hanno ringraziato quelle italiane. Probabilmente la sua cattura è stata questione di ore, l’uomo stava per raggiungere l’areoporto e lasciare l'Italia.

Ultimo aggiornamento: 19:11

