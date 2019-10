Pedalata letteraria da Roma a Ostia sul Sentiero di Pasolini

Alla vigilia del 44esimo anniversario dell'uccisione di, un «Pedalata letteraria», di circa 40 chilometri, da Roma all'idroscalo di Ostia ricorderà domani il poeta e regista. «L'ultimo viaggio di Pasolini» partirà alle 9.30 da via Ostiense 178. Il Sentiero Pasolini è un percorso ecologico tra Roma e Ostia, creato da un gruppo di volontari, che ricalca l'ultimo tragico viaggio dell' intellettuale friuliano. «Con la formula Massa critica, in questa stessa data, a distanza di quasi mezzo secolo, affronteremo questo tragitto in bicicletta, seguendo le sponde del Tevere - spiegano i promotori del Sentiero Pasolini - Punto di raduno e di partenza è il ristorante Al Biondo Tevere in cui il poeta sostò prima di dirigersi verso il suo tragico destino. Arriveremo verso le 15 nell'area che oggi è divenuta Parco Letterario Pier Paolo Pasolinì nei pressi della foce del Tevere, dove saranno letti alcuni suoi scritti».