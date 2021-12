Pedaggi A24 e A25, dal primo gennaio +34% al casello: salta il vertice sindaci-parlamentari Lazio e Abruzzo

Delusi e arrabbiati i cento sindaci di Lazio e Abruzzo in lotta per bloccare il maxi aumento del 34% del pedaggio autostradale sulla Roma – L’Aquila e la Roma – Pescara, a partire dal 1° gennaio del 2022. E’ la reazione all’incontro di ieri, lunedì, al Ministero dei Trasporti, sintetizzato dal coordinatore del movimento. Intanto è saltato anche l’incontro di oggi con i parlamentari di Lazio e Abruzzo: erano stati invitati 70 tra deputati e senatori eletti nelle due Regioni, all’invito hanno riposto solo in tre.

Lo stato d’animo dei primi cittadini dei Comuni da Tivoli, a Castel Madama, Vicovaro, Pisoniano, Arsoli, Subiaco, fino a Vallepietra e quelli della terra Abruzzese è di profonda delusione, come spiega il sindaco di Carsoli, l’avvocato Velia Nazzarro. «Si è vero siamo arrabbiati e delusi – racconta la coordinatrice Velia Nazzarro – dal vice capo di gabinetto del Ministro è arrivata solo una soluzione temporanea di quattro mesi che per ora è solo una proposta inviata al Mef ( Ministero Economia e Finanza ) che dovrà comunque essere approvata in sede di bilancio dal parlamento con un emendamento. In pratica è stata trovata la copertura finanziaria per 4 mesi per sterilizzare l'aumento del pedaggio e il mancato incasso da parte del concessionario, poi dal 1° maggio 2022 si vedrà, nessuna certezza e nessuna soluzione definitiva al problema che va avanti dal 2018». Il blocco della tariffa dovrà, infatti, essere approvato dal parlamento con un emendamento in sede di bilancio: “Una toppa al problema – continua il primo cittadino di Carsoli – ma non c’è ancora nessuna certezza che il provvedimento venga approvato, in teoria l’aumento del 34% del pedaggio autostradale a partire dal 1 gennaio del 2022 può ancora scattare”. Se si aspettavano una soluzione definitiva non è andata così: " Le tariffe sono ferme al 2017 ma in 14 anni sono aumentate del 187%".

