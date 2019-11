Pecora Elettrica, strappato lo striscione della manifestazione “Combatti la paura!"

Oltre al danno la beffa. Questa mattina i comitati di quartiere del quartiere Centocelle, si sono risvegliati con una brutta sorpresa: qualcuno aveva strappato lo striscione utilizzato durante la manifestazione di ieri sera in sostegno della libreria-bistrot "La Pecora Elettrica", data alle fiamme nella notte tra il 5 e il 6 novembre. Sul lenzuolo bianco, appeso in via delle Palme, di fronte alla locale, c'era lo slogan della manifestazione: "Combatti la paura! Difendi il quartiere".



La Pecora Elettrica è uno dei luoghi da sempre schierati contro il degrado nel quartiere popolare di Centocelle, alla periferia di Roma. Il rogo, che dalle indagini parrebbe di origine dolosa, era arrivato proprio alla vigilia della riapertura che sarebbe dovuta avvenire il 6 novembre. Il caffe-libreria era stato già devastato un'altra volta, la notte del 25 aprile scorso.



