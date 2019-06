Pavona, pomeriggio di paura: due farmacie rapinate in un'ora. Caccia all'uomo

Pomeriggio di paura a Pavona, Roma. Due farmacie sono state rapinate, una nel territorio del comune di Albano e l'altra sul territorio di Castelgandolfo, tra le 16.30 e le 17.30. In meno di un'ora sono state commesse dalla stessa persona due rapine: si tratta di un uomo di circa 40 anni, con accento romano, col volto travisato, con cappellino e sciarpa, armato di coltello. Il rapinatore solitario è entrato prima nella farmacia di via Siena, angolo via del Mare, in pieno centro della popolosa frazione di Albano, e dopo aver minacciato le due dottoresse ha arraffato l'incasso ed è scappato via. Fuori ad attenderlo un complice con una macchina grigia chiara: sono fuggiti in direzione Nettunense. Circa mille euro il bottino.



Poco dopo, verso le 17.15 sulla Nettunense, nella zona di Pavona Laghetto, nel comune di Castelgandolfo, stesso modus operandi, con bottino di circa 500 euro alla farmacia San Francesco e fuga con la stessa macchina, con un complice al volante. La fuga verso via Appia, forse a bordo di una Mercedes Classe A, secondo alcune testimonianze raccolte dai carabinieri della stazione e della compagnia di Castelgandolfo che stanno svolgendo le indagini ed hanno raccolto sufficienti prove dalle videocamere di sorveglianza delle due farmacie. In entrambi le rapine vi erano clienti in fila, in un caso, anche una mamma con bambino piccolo, impietriti dalla paura: hanno aspettato in silenzio che il balordo scappasse via.