Paura per attacchi a moschee nel Lazio, associazioni islamiche chiedono maggiore protezione

La strage compiuta nelle due Moschee in Nuova Zelanda, i fatti di Macerata e una campagna elettorale per le Europee che si prospetta aggressiva anche sul tema dell’immigrazione fa salire la tensione e i timori anche nelle comunità islamiche del Lazio.Per questo il CAIL Coordinamento associazioni Islamiche del Lazio che rappresenta circa 20 associazioni e luoghi di culto islamico nelle 5 province laziali, in larga parte di Roma, chiede alle prefetture una maggiore protezione in particolare in vista del prossimo Ramadan.“Il coordinamento delle Associazioni islamiche del Lazio – si legge nella nota firmata dal coordinatore Giuseppe D’Amico – chiede che venga alzata la soglia di protezione dei musulmani residenti nella regione, almeno presso i punti di ritrovo comunitari, soprattutto in occasione delle preghiere del venerdì nella fascia oraria che va dalle 12 alle 15, nelle sere del mese di Ramadan, e per la Festa di fine Ramadan prevista per i primi di giugno”.Inoltre lo stesso D’Amico chiede di essere convocato dai prefetti per poter contribuire alla salvaguardia della sicurezza della comunità islamica nella regione.