Roma, al via pattugliamenti congiunti Italia-Cina

Partono i pattugliamenti congiunti tra la polizia italiana e operatori di polizia cinesi non solo a Roma, ma anche a Milano, Torino e Padova. Martedì 5 novembre alle ore 10.30 in Piazza del Campidoglio a Roma, si svolgerà la cerimonia di avvio. Presenti il vice capo della Polizia Prefetto Vittorio Rizzi e l’Ambasciatore della Cina in Italia. Uno scambio interforze tra Paesi che vede le nostre forze dell'ordine andare a Pechino, in virtù del grande flusso turistico e che avviene da tre anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA