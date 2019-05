Roma, poliziotto aggredito con pugni e testate

Poliziotti aggrediti a Primavalle, il capo pattuglia colpito con una testa. È successo ieri pomeriggio in via Andersen: Gli aggressori sono due italiani di 26 e 28 anni. Il capo pattuglia è stato colpito dal 26enne con un pugno e una testata. Colpito anche l'autista della volante che è stato medicato con una prognosi di cinque giorni. Sul posto sono intervenute le pattuglie del commissariato Primavalle. I due uomini sono stati arrestati per resistenza, il 26enne anche per lesioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA