Passoscuro: in padella 8 quintali del gustoso mollusco per la "Sagra della tellina"

Apre i battenti oggi la 44ma edizione della “Sagra della tellina” di Passoscuro. Circa 8 quintali del prelibato mollusco, catturato nel tratto di mare che bagna il litorale di Fiumicino, finiranno in padella nel corso della tre giorni di festa in piazza Domenica Santarelli. Organizza l’evento la Pro Loco, presieduta da Roberto Allegrini, che garantisce anche la distribuzione di cartocci con pesce fritto e altri menù. «Abbiamo riacceso i motori e direzione della normalità – commenta Francesca Maurizi, vice-presidente della Pro Loco -. Il nostro auspicio è ottenere il successo degli anni passati, dopo lo stop di due, e magari superare la soglia della distribuzione degli abituali 8 quintali di telline. Ci aspettiamo quindi una grossa affluenza di turisti provenienti dalla Capitale». La sagra sarà anche un’occasione di divertimento e farà leva sulla cultura, il sociale, i giochi e soprattutto sulla musica con la magia degli anni ’70 e ‘80. Oltre all’apertura dello stand gastronomico oggi sarà possibile, alle ore 21, assistere al Live beach festival con il gruppo musi-comico “Ukus Fabula”. Domani la distribuzione degli spaghetti inizierà alle ore 11.30 e in serata si terranno alcuni spettacoli con i Jamiroday, Serchio e quindi il Dj Oreste con Stefano Sabatini. Gli appuntamenti di domenica si aprono invece con la “Pedalata della tellina”. Alle 13, raduno di auto d’epoca e in serata cabaret con Lallo e i fusi orari. Con il barzellettiere romano Geppo calerà il sipario sulla sagra.