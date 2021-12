Passoscuro, demolita una costruzione abusiva tra le dune a pochi metri dalla spiaggia

Sulle dune di Passoscuro abbattuta una costruzione abusiva. La pala meccanica della ditta “Edilart” è stata impegnata tutta la mattinata per demolire un edificio costruito negli anni ’50 tra la macchia mediterranea e a pochi passi dalla riva del mare. «Erano in tutto13 le costruzioni abusive che deturpavano il paesaggio, in una delle aree naturalistiche più belle del nostro territorio, all’interno della Riserva statale del litorale romano – dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino -. Si è dunque conclusa l’operazione per liberare dallo scempio una zona di pregio ambientale. Ora abbiamo in programma di estendere la recinzione anche in quest’altro lato delle dune di Passoscuro, così da impedire che ci si possa andare sopra con suv o altri mezzi e provocare danni alla vegetazione. Questa demolizione è stata fatta di concerto con il Comando della Guardia di Finanza che ha fatto un lavoro egregio di vigilanza continua sul manufatto». Sull’abbattimento dell’edificio, di circa 50 metri quadrati, c’è stata una forte resistenza della proprietà che aveva fatto diversi ricorsi al Tar, contro i sigilli e la conseguente demolizione, ma che di fatto hanno solo rallentato l’intervento della ruspa. L’abitazione era utilizzata dalla proprietà come seconda casa e veniva occupata soprattutto durante i mesi estivi.