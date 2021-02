Passeggiate ad arte nel cuore del Centro e l'obiettivo della macchina fotografica di Rino Barillari, pronto a colpire en plein air non solo i volti noti dello showbiz ma anche i protagonisti del panorama artistico. Scatti d'autore che sembrano quadri, realizzati dal King of Paparazzi senza preavviso, mentre grandi maestri di fama internazionale della pittura e della scultura camminano per le strade di una Roma quasi vuota. Mascherina e cappotto color cammello, Enzo Cucchi viene immortalato in via dell'Orso. L'artista, che attraverso le sue sperimentazioni materiche ha addirittura dedicato alcune opere al poeta maledetto Rimbaud, è colto di sorpresa però non scappa davanti ai flash reali.



Promenade all'aperto per il collega Ferdinando Codognotto che indossa una sciarpa rossa, en pendant con un dettaglio del soprabito scuro abbinato ad un completo dalle nuance panna, e cappello borchiato. Per lui, che si è sempre divertito tramite la creatività modellando creta e legno nella sua bottega-laboratorio di via dei Pianellari, vicino a piazza Navona, un'inaspettata passerella di stile sui sampietrini. E non è sfuggito all'occhio di Barillari il pittore Luigi Ontani che, considerato l'anticipatore delle installazioni multimediali grazie ai suoi tableaux vivant, legge il quotidiano preferito in un bar di piazza del Popolo.



