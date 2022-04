Domenica 17 Aprile 2022, 00:04

Si attende una piazza San Pietro stracolma di fedeli per la messa di Pasqua delle 10 con la tradizionale benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco dalla Loggia centrale della Basilica. Già da ieri sono in corso le bonifiche nell’area del Vaticano con una zona più ampia di “rispetto” e una ancora più ristretta di “massima sicurezza” in cui i fedeli potranno accedere solo sotto minuziosi controlli con metaldetector e rapiscan, aree che si aggiungono alla Green zone istituita in centro con il divieto di manifestazioni e transito ai mezzi pesanti. Un copione che sarà ripresentato anche all’indomani per l’Angelus (alle 12 il Regina Coeli di Bergoglio) e, soprattutto, nel pomeriggio per l’incontro del pontefice con i 50mila adolescenti della Pastorale Giovanile Nazionale.

Tiratori scelti e controlli anche sul Gianicolo, unità anti-terrorismo, cinofili e artificieri: il piano di sicurezza pasquale è stato stilato dal Questore dopo una doppia riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico convocato dal prefetto Matteo Piantedosi in settimana e volto a garantire al mezzo milione tra turisti e pellegrini giunti nella Capitale di trascorrere la festività senza spiacevoli sorprese. Nell’intero ponte pasquale è stato previsto uno schieramento di quasi 10mila agenti tra poliziotti, carabinieri, finanza, vigili urbani, ma anche pompieri, protezione civile e personale sanitario. I soli carabinieri saranno in strada oggi e domani per la Pasquetta con più di mille militari, coadiuvati dalle autoradio e dai motociclisti del Radiomobile per il pattugliamento del territorio e con la cooperazione dei reparti a cavallo, elicotteri, cinofili prevede l’esecuzione di una fitta serie di controlli su tutte le aree del territorio.

LO SCENARIO

L’allerta è alta «in relazione - come si sottolinea nell’ordinanza del questore - al deteriorato scenario internazionale per il recente conflitto militare tra la Russia e l’Ucraina», per cui il timore di gesti estemporanei ed eclatanti è concreto. Insomma «non si esclude che, pur in assenza di segnali specifici, le circostanze possano offrire l’occasione per l’attuazione di progettualità criminose». Supersorvegliati i luoghi simbolo della religione cattolica e delle altre confessioni, anche in relazione alla Pesach, la Pasqua ebraica e al Ramadan. Così come le aree commerciali delle stazioni ferroviarie “Roma Termini”, “Roma Tiburtina” e “Roma Ostiense” dove si prevede il maggior afflusso di persone.

Stamani i fedeli faranno ingresso in piazza San Pietro attraverso i varchi appositamente predisposti ai lati dei due colonnati. Assisteranno al sacro rito cardinali, diplomatici, autorità civili. A rendere gli onori al pontefice prima della messa le bande musicali della Guardia Svizzera e interforze. Un’area di rispetto interamente pedonalizzata sarà costituita all’esterno della Città del Vaticano (delimitata da piazza del Santo Uffizio, via Paolo VI, largo degli Alicorni, piazza Pio XII, Borgo Santo Spirito fino a via Padre Pfeiffer, via della Conciliazione sino a via dei Cavalieri del S. Sepolcro, largo del Colonnato, via dei Corridori sino a via del Farinone, piazza della Città Leonina, Borgo Pio da Via del Mascherino a Via di Porta Angelica, via di Porta Angelica sino a Via Borgo Pio). All’interno vi sarà una zona di massima sicurezza dove i controlli saranno ancora più incisivi. I vigili provvederanno allo sgombero e rimozione di tutti i veicoli, monopattini compresi, idem per i camion bar. In azione le squadre di verifica del sottosuolo per i servizi di ispezione e bonifica sulla rete fognaria esistente.

Domani l’attenzione sarà rivolta all’esercito di giovanissimi che invaderà non solo San Pietro. Circa 3.000 ragazzi appartenenti all’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, si recheranno a San Paolo Fuori le Mura. La notte molti andranno in pellegrinaggio al Divino Amore. Dalla mattina previsto l’arrivo di oltre 300 pullman. Controlli alle stazioni della metropolitana e sulle consolari per le consuete gite fuori porta dei romani verso il litorale e i Castelli.