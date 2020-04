Pasqua online in quarantena, come seguire messe e Via Crucis da casa

Le feste di Pasqua al tempo del coronavirus. Cambiano gli appuntamenti tradizionali, il programma si riscrive, e tutto può essere seguito in diretta da casa. Niente Via Crucis al Colosseo per Papa Francesco, ma tutto si concentra nella basilica di San Pietro, mentre la messa di Pasqua sarà in diretta dal Santuario del Divino Amore. Ecco un vademecum per le giornate tra giovedì 9 e domenica 12 aprile con le funzioni religiose da seguire in diretta in questo periodo di quarantena, tra dirette televisive, in streaming, e canali social.



Giovedì santo: giovedì 9 aprile (alle ore 18), l'appuntamento è con la messa presieduta da Papa Francesco all’Altare della Cattedra della Basilica Papale di San Pietro, che sarà trasmessa in diretta su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e canale 157 di Sky), su Telepace (canale 73 e 214 in hd del digitale terrestre, 515 su Sky), in streaming sul canale Vatican News e sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma. La celebrazione sarà trasmessa anche dalla Radio Vaticana e da Radio InBlu.



Venerdì santo: venerdì 10 aprile, si comincia alle ore 18 con la Celebrazione della Passione del Signore, presieduta da Papa Francesco all’Altare della Cattedra della Basilica Papale di San Pietro, che sarà trasmessa in diretta su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e canale 157 di Sky), su Telepace (canale 73 e 214 in hd del digitale terrestre, 515 su Sky), in streaming sul canale Vatican News e sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma. La celebrazione sarà trasmessa anche dalla Radio Vaticana e da Radio InBlu. Si continua poi alle ore 21 con la Via Crucis, presieduta da Papa Francesco sul sagrato della Basilica Papale di San Pietro, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1, su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e canale 157 di Sky), su Telepace (canale 73 e 214 in hd del digitale terrestre, 515 su Sky), in streaming sul canale Vatican News e sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma. La celebrazione sarà trasmessa anche dalla Radio Vaticana e da Radio InBlu.



Sabato 11 aprile. Si può seguire alle ore 21 la Veglia pasquale nella Notte santa, presieduta da Papa Francesco all’Altare della Cattedra della Basilica Papale di San Pietro, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1, su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e canale 157 di Sky), su Telepace (canale 73 e 214 in hd del digitale terrestre, 515 su Sky), in streaming sul canale Vatican News e sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma. La celebrazione sarà trasmessa anche dalla Radio Vaticana e da Radio InBlu.



Domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, si comincia alle ore 8.30 con la Santa Messa presso il Santuario Santa Maria del Divino Amore, trasmessa in diretta da TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e canale 157 di Sky) e in streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma. Continua la cerimonia alle ore 10 con la Santa Messa presso il Santuario Santa Maria del Divino Amore, trasmessa in diretta da Canale 5. Alle ore 11 si potrà seguire la Santa Messa presieduta da Papa Francesco all’Altare della Cattedra della Basilica Papale di San Pietro. Al termine della celebrazione, il Santo Padre impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi», con l’indulgenza plenaria. La trasmissione sarà trasmessa in diretta su Rai 1, su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e canale 157 di Sky), su Telepace (canale 73 e 214 in hd del digitale terrestre, 515 su Sky), in streaming sul canale Vatican News e sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma. La celebrazione sarà trasmessa anche dalla Radio Vaticana, da Rai Radio 1 e da Radio InBlu. In serata, alle 19, si terrà la Santa Messa presso il Santuario Santa Maria del Divino Amore, trasmessa in diretta da TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e canale 157 di Sky), in streaming sul canale Vatican News e sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma.

