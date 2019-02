Roma, parto in aeroporto: mamma e bimbo lasciano l'Italia

Dopo aver partorito, lo scorso 22 gennaio, all'aeroporto di Fiumicino, poco prima dell'imbarco, un bel maschietto, Adrian Leonardo, la passeggera brasiliana Cristina V. e il suo bambino hanno lasciato l'Italia questa mattina, poco dopo le 10.30, con un volo di linea Alitalia, alla volta di San Paolo del Brasile.

La neomamma, di 38 anni, ed il piccolo sono stati assistiti, prima dell'imbarco, allo scalo romano, dal personale di Aeroporti di Roma, Alitalia e dalla Polaria, e salutati e dal Console aggiunto brasiliano in Italia, Carlos Suzuki. Due giorni dopo il parto, il bimbo è stato registrato all'anagrafe del Comune di Fiumicino. È ripreso così, con un fiocco azzurro (e tricolore), il viaggio verso San Paolo del Brasile che la passeggera, che era in transito a Fiumicino da Madrid, è stata costretta ad interrompere per le improvvise doglie avvertite nei pressi del Gate d'imbarco C8.

La donna è stata subito assistita dall'equipe medica e infermieristica del pronto soccorso di Aeroporti di Roma, guidata dalla dottoressa Ionna Galanou, che l'ha aiutata a partorire e poi l'ha trasferita in ambulanza all'ospedale G.B.Grassi di Ostia, dove è seguita la degenza fino alla scorsa notte. È stata la prima volta di un parto naturale all'interno delle aerostazioni del Leonardo da Vinci.

