Non solo derby, a Roma la partita del cuore tra Soccorritori 118 e Nazionale Poeti

Sabato 25 Settembre 2021, 21:16

Non solo il derby. Perchè c'è un'altra sfida da vincere, più importante, quella per aiutare chi è affetto da disabilità e chi se ne prende cura ogni giorno, troppo spesso, tra infinite difficoltà. Oggi l'appuntamento è alle ore 17.30 in via Ruderi di Torrenova, a Giardinetti (uscita Casilina del Gra), per una partita di calcio speciale: si affrontano, infatti, la squadra dei soccorritori dell'Ares 118 e la Nazionale italiana poeti. L'incontro è promosso dalla Hermes Onlus: "Il non piangersi addosso ma reagire con positività, mano nella mano, aiutarsi e aiutare. Chi si occupa di disabilità e' perché spesso la vive in prima persona. Si affrontano disagi che molte volte non sono neanche immaginati da chi vive "lontano" da tale mondo - spiegano gli organizzatori - Noi e tutti coloro che verranno ad assistere al match, daremo il nostro contributo a questi ragazzi e a queste famiglie". Una partita , #ARES118 contro #Nazionaleitalianapoeti, che promette spettacolo e divertimento, con ospiti il supercomico Dado e la cantante Daniela Ciampitti. L'ingresso (nel rispetto delle norme anti-Covid) è libero, il contributo volontario.