Fase 2 Roma, i parrucchieri: «Sembriamo i Ris, finalmente al lavoro». Le clienti: «Quanto ci sono mancati»

Il termometro sulla fronte all'entata, le scarpe ricoperte di plastica, la mascherina per lavori di ore, ma fcosti quel che costi .e donne sono tornate belle, perché a volte basta una piega, un colore o tutte e due le cose, La fase 2 non poteva partire senza loro, i parrucchieri, che da ieri sono al lavoro, nonostante tutto sia cambiato, Dice Samantha Mancini titolare di Essencial: «Questa è una sfida e si riparte». Con mille precauzioni, con le entrate contingentate, con i metri di distanza, «i ris ci fanno un baffo», si può rinunciare a tutto ma non a una testa in ordine, lo abbiamo capito tutti, e ora i parrucchieri che si sentono un po' l'ultima ruota del carro della ripartenza, si sono rimboccati le maniche. Ecco Rossella De Rubertis con il suo fedele Angelo Marsella, di Testa Matta, "i posti per le clienti sono diminuti ma l'importante era ripartire, chi si ferma è perduto». E Fabio Doro di Hairlab Tuscolana: «Ci siamo attrezzati, rispettiamo le regole, l'importante era ripartire, il nostro salone profuma».



