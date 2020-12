Roma, l'idea del parrucchiere dei vip di Talenti: «Una piega sospesa per aiutare le clienti»

A Napoli esiste da sempre l’abitudine di lasciare il caffè sospeso nei bar della città. Quest’anno per le feste di Natale, Roberto Carminati parrucchiere che da sempre di segue alcuni personaggi della tv come Antonella Clerici, Roberta Capua, Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, Valentina Bisti, Alessandra Martines, giusto per citarne alcuni, ha deciso di lanciare l’idea della piega sospesa. Il negozo è in via Italo Svevo, zona Talenti.

«Negli scorsi anni noi del settore eravamo impegnati nel trovare idee per acconciature per le feste; quest'anno abbiamo tutti altro per la testa», ha sottolineato Roberto Carminati. «Al di là delle feste tutti ci occupiamo della testa, è un modo per farci sentire bene, a posto. E allora, per dare anche io un piccolo contributo a chi in questo momento ha dovuto mettere il parrucchiere in fondo alle priorità ma che ha bisogno di un taglio, di un colore o solo di una piega come coccola, ho pensato alla piega sospesa». I clienti possono scegliere di lasciare un contributo per un servizio e il resto lo mette il salone. L’iniziativa sta piacendo perché crea quella rete che oggi, a vari livelli, sta servendo a tutti per sentirsi meno soli, anche nel portare il peso delle piccole preoccupazioni.

