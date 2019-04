Via vai di vip in via Basento ai Parioli per l'inaugurazione di un centro estetico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via vai di vip l’altra sera in via Basento, nel quartiere Parioli, per festeggiare con l’apertura del nuovo centro dedicato alla bellezza e alla cura dell’immagine. Tra i primi ad arrivare Nadia Bengala, lo storico pr discografico Elio Cipri - papà di Syria - le inseparabili sorelle Squizzato e l’attrice Roberta Garzia con il suo fedelissimo barboncino nero. Ecco poi Mauro Graiani, Roberta Beta “scortata” da un amico e il figlio, l’attore Pino Calabrese accompagnato dalla moglie e Mita Medici con sua sorella Carla Vistarini.«Mi piace dedicare del tempo alla cura del corpo, ma non sono una esagerata e mi piacciono le cose naturali - spiega l’attrice, ex di Franco Califano - Sono qui per fare un grande in bocca al lupo a due amici e alla loro nuova avventura». Ad animare il cocktail con la sua energia Turchese Baracchi, protagonista dei principali salotti televisivi, arrivata con le amiche e tanta voglia di divertirsi. Dj set e bollicine hanno accompagnato gli ospiti fino a mezzanotte, tra chiacchiere e risate. Il modo migliore per buttarsi alle spalle la giornata uggiosa, lasciandosi contagiare dall’allegria del beauty party insieme a tanti amici.