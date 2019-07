Sorpresi a rubare in casa ai Parioli, due albanesi in manette

Questa mattina, verso le 4, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato, in flagranza di reato, due cittadini albanesi di 40 e 42 anni, mentre stavano rubando in un'abitazione di via Ruggero Fauro. Armati di un grosso rampino artigianale, realizzato con ferro tondo nervato per cemento armato si sono arrampicati sul balcone di un appartamento del primo piano e con altri attrezzi, tra cui due grossi piedi di porco, hanno forzato la porta finestra e sono entrati in casa. La segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva notato la scena ha consentito alle pattuglie dei carabinieri di eseguire un pronto intervento e di arrestare i due ladri che erano già entrati in casa di un anziano romano in vacanza. L'abitazione è stata trovata a soqquadro per la ricerca di cose di valore da rubare. I carabinieri hanno condotto in caserma i due arrestati, in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso le aule di piazzale Clodio. Sequestrati il rampino artigianale e gli attrezzi utilizzati per lo scasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA