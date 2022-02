Venerdì 4 Febbraio 2022, 07:02

L'allarme per la gru pericolante è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 16 in via Panama, nel quartiere Parioli. Così sono iniziate le operazioni di verifica della stabilità e di messa in sicurezza tra i civici 83 e 95, accanto a Villa Ada. A segnalare l'anomalia sono stati i residenti spaventati. Con il timore che il braccio di ferro potesse crollare come avvenuto lo scorso dicembre a Torino e ancora a luglio, a Milano.

Parioli, il caso della gru pericolante

I vigili del Fuoco hanno infatti accertato il «dissesto alla base della gru», come si legge nella nota ufficiale, e predisposto l'evacuazione delle due palazzine. Sono stati cinquanta i nuclei familiari costretti, per motivi di sicurezza, a organizzarsi per la notte. Hanno chiamato amici, familiari o prenotato una notte in albergo. Poi alla spicciolata hanno lasciato la loro abitazione. In attesa della messa in sicurezza.

Per quattro anziani assistiti in casa e in delicate condizioni di salute, è stato predisposto invece il trasporto con le ambulanze in una struttura assistenziale privata. Durante la notte è stato infine attivato un presidio di sicurezza con una pattuglia di sorveglianza notturna. Non senza polemiche da parte dei condomini: «Abbiamo visto il terreno sotto la gru sprofondare e cedere. La base già da lunedì era traballante. Non capiamo come non se ne siano accorti» commentava Rodolfo, un inquilino mentre nel tardo pomeriggio caricava in macchina il trolley per la notte da trascorrere fuori casa.

LA MESSA IN SICUREZZA

Durante il primo intervento, i vigili del Fuoco hanno intanto fissato la base della gru e svolto accertamenti sul cantiere allestito per alcuni interventi di ristrutturazione sulla facciata del palazzo al civico 87. Una volta disposta l'evacuazione delle due palazzine, sono intervenuti i vigili urbani del II gruppo Parioli. Gli agenti hanno perciò organizzato e supportato le famiglie allontanate. Un misura necessaria per consentire la rimozione della gru e del basamento non sicuro. Le operazioni della messa in sicurezza sono previste da questa mattina: «La ditta incaricata dei lavori procederà con la rimozione e le famiglie potranno rientrare» assicurano i responsabili del comando Generale di via della Consolazione. Nel primo pomeriggio perciò, secondo il calendario previsto per l'intervento, dovrebbero rientrare tutte le famiglie nei rispettivi appartamenti.

LA VIABILITÀ

Sono state attivate nuove disposizioni, fino al termine dei lavori, anche per la viabilità. Nello specifico: è assicurata la circolazione nel tratto di via Panama da largo Bangladesh a via Salaria. Mentre ancora ieri sera, era vietata nel senso opposto di marcia. Anche in questo caso, una misura necessaria per consentire ai mezzi della ditta di intervenire nel piazzale dello stabile. Con inevitabili conseguenze sul traffico: code e rallentamenti si sono registrati per tutto il pomeriggio sia verso via Salaria che verso largo Bangladesh. Anche per questa mattina, sono previste chiusure alternate e totali di via Panama.



