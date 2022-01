Martedì 4 Gennaio 2022, 07:52

I giochi per bambini erano così devastati che il Comitato di quartiere ha chiesto al Municipio di portarli via. E questo è avvenuto, giusto qualche mese fa. Nel piccolo parco di via Mario De Renzi, alla Pisana, il degrado è fatto da panchine rotte, alberi con rami caduti, cestini devastati. Le altalene, gli scivoli, i cavallucci a dondolo, non ci sono più: fine dei giochi, i bambini non possono più divertirsi e socializzare. E i residenti, anche per questa ragione, chiedono a gran voce un intervento per sistemare questo francobollo di verde e renderlo più vivibile per tutti. «È un quartiere molto bello, perché c'è una piccola collinetta circondata da pini secolari. D'estate il parco di via Mario De Renzi potrebbe diventare una comoda area per prendere un po' di fresco. E anche d'inverno sarebbe davvero carino da vivere se almeno ci fosse un po' di manutenzione dice Lorenzo Russo, presidente del Comitato di quartiere Pisana Vignaccia Quaroni - Da almeno cinque anni chiediamo un intervento».

NUOVA VITA

La ruggine aveva distrutto i giochi per i bimbi. Alla fine erano stati delimitati con il nastro bianco e rosso per segnalare il pericolo. Ma qualcuno non se ne curava più di tanto, così il nastro stesso veniva preso e buttato via, per giocare, per quanto possibile, con ciò che rimaneva nel parco. A quel punto, visto che i più piccoli si sarebbero potuti far male, i residenti hanno chiesto di tagliare la testa al toro e di togliere tutto. E così i ragazzi oggi possono solo approfittare del campetto all'aperto di basket. «Sarebbe stupendo anche questo, ma è tutto rotto e rovinato», prosegue Russo. Nei vialetti gli alberi fanno ombra a pietre di tufo rotte e cadute. «Con la vecchia giunta avevamo chiesto di poter fare qualcosa, ma non erano stati trovati i fondi aggiunge - Ora, proprio nel bilancio dell'ultimo consiglio municipale, è stata inserita la voce del recupero del parchetto di via Mario De Renzi. Un risultato che per noi è davvero molto importante». Quindi, il 2022 potrebbe essere l'anno del riscatto e della nuova vita. Il parco si trova a qualche centinaia di metri da largo Ludovico Quaroni che viene vissuto ogni giorno dalle famiglie del quartiere. Ma, secondo i residenti, se quell'area verde fosse tenuta meglio potrebbe diventare un secondo spazio dove poter vivere all'aperto. «Invece, oggi, entrano lì solo pochi ragazzi per giocare con i cellulari», continua il presidente del Comitato.

IL PROGETTO

L'idea di recupero del XII Municipio passa dunque dalla sistemazione dell'area giochi, del campo da basket e dei vialetti. «Abbiamo chiesto un recupero totale dello spazio, anche perché bisogna avviare anche una manutenzione degli alberi: ci sono molti rami caduti che non sono stati tolti», sottolinea. Soddisfatto del futuro per il parco è il presidente del Municipio, Elio Tomassetti. «È stata una delle priorità che abbiamo voluto affrontare dice Faremo un intervento di controllo delle alberature ma porteremo a termine anche la riqualificazione dei giochi, li vogliamo rendere accessibili anche ai disabili. Questo mese arriveranno i fondi direttamente dal Campidoglio e nelle settimane successive sarà uno dei primi interventi che concorderemo». La primavera, a via Mario De Renzi, potrebbe far sbocciare (si spera una volta per tutte) anche la piccola area verde del quartiere Pisana. La zona è a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare. I pendolari che usano i mezzi pubblici approfittano del treno della linea che va verso Civitavecchia e che si ferma alla stazione di Roma Aurelia. «Avevamo chiesto alla vecchia giunta di Virginia Raggi di mettere le telecamere lì, nel sottopassaggio ferroviario, e ci siamo riusciti conclude Lorenzo Russo Ora bisognerebbe proseguire mettendole anche negli incroci più trafficati». E proprio sulla viabilità il Municipio sottolinea una priorità. «Ci dobbiamo impegnare per l'incrocio tra via Villa Troili e via degli Aldobrandeschi - prosegue il presidente Tomassetti - Va riqualificato e questo sarà un nostro prossimo impegno».