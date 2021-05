Parco Sannazzaro, Zingaretti inaugura il restyling: nuovi alberi, aiuole, panchine e via le barriere architettoniche

Completato il risanamento del parco Sannazzaro nel III Municipio di Roma con un investimento di 180.000 euro. Questa mattina il presidente Nicola Zingaretti e l’assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, insieme al presidente del Municipio, Giovanni Caudo, e al direttore generale dell’Ater Roma, Andrea Napoletano, hanno inaugurato il restyling dell’area verde di 40.000 mq. In particolare, gli interventi di riqualificazione hanno riguardato la bonifica del parco, la piantumazione di circa 100 nuovi alberi e altrettanti arbusti, la sistemazione delle aiuole, dei vialetti interni e delle rampe per l’accesso delle persone diversamente abili. Sono state installate anche altre panchine e sono state realizzate nuove staccionate e recinzioni a norma.

Il presidente Zingaretti ha inoltre visitato il cantiere per i lavori di manutenzione che stanno interessando gli edifici Ater in via di Vigne Nuove al civico 43 e 71, sempre nel Municipio III, con un investimento complessivo di circa 700.000 euro. Le opere di ristrutturazione riguardano il rifacimento di intonaci e marciapiedi, insieme alla sistemazione di aiuole, vialetti interni, ringhiere, tombini e impianti di illuminazione nel primo complesso di palazzine Ater, mentre per quelle al civico 71 gli interventi prevedono la tinteggiatura delle facciate, il rifacimento delle pavimentazioni e l’eliminazione delle infiltrazioni idriche.

«Oggi facciamo un altro passo nella realizzazione del nostro disegno per restituire socialità e vivibilità ai cittadini. E lo facciamo in un’area densamente popolata, attraverso la riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ma anche con la rinascita di un parco, garantendo ossigeno e spazi ricreativi, più che mai necessari soprattutto in questo periodo» dichiara Nicola Zingaretti. «Prosegue l’impegno della Regione per la riqualificazione delle aree verdi nelle periferie di Roma: il risanamento di parco Sannazzaro, insieme agli interventi di manutenzione degli edifici Ater del quartiere, sono altre opere per accrescere il decoro urbano e migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzando il tessuto sociale e ambientale della città» aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.

