Parco del Colosseo, la Curia del Senato apre gratis per la Giornata mondiale della Filosofia

«Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia». Ne era convinto l’Amleto di Shakespeare. Eppure, tra sogni, realtà, emozioni, quanto aiuta la filosofia oggi a conoscere il proprio tempo e il proprio territorio? Dilemma shakespeariano, ça va sans dire. Ma è questa la scommessa che anima la Giornata Mondiale della Filosofia, celebrata giovedì 21 novembre dal parco archeologico del Colosseo con un evento molto particolare. Sarà la Curia del Senato, nel cuore del Foro Romano, ad aprire eccezionalmente i suoi spazi monumentali per accogliere una doppia lectio magistralis con Daniela Angelucci e Dario Gentili, docenti del Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, sul tema La filosofia sul territorio con l’obiettivo di rendere partecipe al dibattito filosofico un pubblico sempre più vasto. L’iniziativa è promossa dal parco del Colosseo, diretto da Alfonsina Russo, in occasione dell’apertura gratuita del sito, e realizzata in media partnership con l’agenzia di stampa Dire.

Ingresso libero. Curia Senato, largo della Salara Vecchia. Giovedì 21 novembre, dalle 11

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA