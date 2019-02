Roma, stop al parcheggio vicino al Casino dell'Aurora

Stop al parcheggio di via Lombardia, a due passi da via Veneto. «La Soprintendenza Speciale di Roma ha annullato il parere favorevole alla realizzazione di un parcheggio interrato in via Lombardia 42-46 adiacente al Casino dell'Aurora, e le conseguenti autorizzazioni all'avvio degli scavi». Lo scrive in una nota la Soprintendenza. «L'annullamento è stato adottato in autotutela poiché il richiedente, Nicolò Buoncompagni Ludovisi (scomparso nel marzo del 2018), non era in possesso dei requisiti per avviare il progetto». © RIPRODUZIONE RISERVATA