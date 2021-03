Dall’Ostiense, alla Casilina passando per villa Borghese. La notizia per i romani è sconcertante, perché a breve saranno sempre meno le strade non tariffate a Roma nonostante le strisce bianche. In viale del Policlinico e in via Lancisi in migliaia se ne sono già accorti e nonostante le tariffe agevolate la protesta non diminuisce. Si paga 1 euro per una ora, 2 per l’intera giornata (1 euro per i dipendenti dell’ospedale Umberto I per tutta la giornata).

Roma, strisce bianche da pagare: ritornano i posteggiatori con licenza

Gli operatori pronti a staccare ricevute (licenze comunali, tutto in regola insomma) presto si faranno vedere in diverse parti della città. I 15 Municipi, in base a delibere dell’amministrazione centrale che dal 2005 a oggi impongono il loro servizio e relativi bandi, stanno stilando la lista delle strade ora non tariffate dove appariranno i guardiamacchine. Alcune sono proposte ancora al vaglio. Ma intanto è chiaro che la mappa delle strade a pagamento, si estenderà sempre di più.

Nel II Municipio si confermano viale Maresciallo Pilsudski, piazza Mancini, piazzale Ankara (già si paga sulle strisce bianche), ma nel bando c’è anche l’area antistante il Bioparco e il viale interno a Villa Borghese. Le tariffe vanno da 1 euro (per una ora) massimo 3 per l’intera giornata secondo disposizioni dell’amministrazione centrale.

Davanti al Policlinico i guardamacchine sono presenti in attesa della gara. Intanto, però si scopre che in un documento del Dipartimento Mobilità del Comune erano stati espressi dubbi su viale del Policlinico e via Lancisi (c’era già la sosta con disco orario gratis per 3 ore) e su piazzale Ankara, Mancini e Pilsudski (competenza del Dipartimento). Parere non vincolante negativo quindi. Secondo i futuri bandi, l’associazione che vincerà pagherà l’occupazione di suolo pubblico, ossia 0,15 centesimi al giorno per ogni parcheggio o vuoto, o stracolmo.

A Roma Sud (IX Municipio) niente più sosta libera in «via Ciro il Grande, via Litz, piazzale dell’Industria e piazzale Nervi davanti al Palazzetto dello Sport dove c’è un grave problema di parcheggiatori abusivi» dice Patrizio Chiarappa, consigliere Pd. Ora si paga davanti all’Ifo. Poco distante, nell’VIII, arriveranno su «via Mario Bianchini e via Ostiense vicino alla metro Marconi» spiega Michele Centorrino, assessore Pd alla Mobilità. Adesso lo stallo sta su un tratto della Colombo. Andiamo a Nord, nel XIV.

«Al momento - spiega il consigliere Julian Colabello (Pd) - sono presenti su piazzale delle Medaglie d’Oro e una parte di piazza della Balduina, si paga da 1 a 3 euro, so che l’associazione aveva chiesto il parcheggio vicino alla stazione Gemelli, ma non risultano sviluppi». A Roma Est, la minisindaca Monica Lozzi spiega: «Furono confermate le strade dove sono - tratto della Togliatti, metro Anagnina, vicino al centro commerciale Anagnina - il direttore del Municipio aveva proposto anche via Lamaro ma si è dimesso ed è tutto fermo».

Ancora più a Est, nel VI, Pamela Strippoli (Lega) parla «della proposta fatta su via Pietro Belon, vicino al Policlinico Casilino», ma nulla è ancora certo. Così come non lo è nel V. «Si è discusso molto sullo square centrale della Togliatti e una parte di viale della Primavera ad esempio - dice Christian Beluzzo (Fdi) - ma sono in corso verifiche». «Due le strade nel III vicino a Porta di Roma» dice l’assessore Stefano Sampaolo. laura.bogliolo@ilmessaggero.it

