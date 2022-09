Mercoledì 7 Settembre 2022, 07:31 - Ultimo aggiornamento: 08:28

«Paga o la macchina non la trovi più». Ma la donna non ci sta e mette ko il parcheggiatore abusivo chiamando la polizia. È accaduto lunedì in zona Esquilino, vicino alla Caritas di via delle Sette Sale. Mohamed S., un 52enne egiziano, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esquilino e ieri è stato processato per direttissima con l'accusa di tentata estorsione. L'arresto è stato convalidato, ma lo straniero è tornato subito libero, in quanto il giudice non ha disposto nei suoi confronti misure cautelari.

I FATTI

Sono le 9,30 del mattino di lunedì. La donna posteggia la sua auto, una Toyota Prius, in un parcheggio a pochi passi dalla Caritas di via delle Sette Sale. Quando esce dalla macchina, però, si accorge di non essere sola. Da un angolo del parcheggio un uomo la sta guardando con insistenza. Dopo alcuni istanti le si avvicina con fare deciso: «Signorina, le controllo io la macchina se mi paga». L'egiziano 52enne le lascia solo la scelta sul quantum. Un'offerta a cui lei però non cede, sospettando il raggiro. Messo di fronte al rifiuto, l'uomo non solo non va via, ma inizia ad inveirle contro, minacciandola: «Se non mi paghi, la macchina non sai come la ritrovi e se la ritrovi». La donna coraggiosa, però, invece di cedere, chiama la polizia. Gli agenti del commissariato Esquilino, intervenuti sul posto, hanno arrestato Mohamed che, come emerso dagli accertamenti condotti sul suo conto, ha precedenti penali proprio per lo stesso tipo di reato. Il parcheggiatore abusivo, così, è stato condotto in tribunale con l'accusa di tentata estorsione e nell'udienza con giudizio direttissimo il suo arresto è stato convalidato. L'uomo ha insistito per procedere con un giudizio ordinario. Niente riti alternativi, dunque, il 52enne si difenderà in aula a febbraio. Nel frattempo resta in libertà, con il rischio che torni nei parcheggi a minacciare gli automobilisti.

I PRECEDENTI

Si trovano in ogni angolo, si presentano con fare gentile e affabile, ma al rifiuto dei proprietari delle auto posteggiate emerge la loro vera natura. La piaga dei parcheggiatori abusivi è una delle tante difficoltà di ordine pubblico che i romani sono costretti a subire quotidianamente. Molti, però, i coraggiosi che decidono di denunciare. Così, i finti parcheggiatori che promettono di proteggere le auto, ma le danneggiano se non ricevono un compenso adeguato, finiscono in tribunale. A luglio di 5 anni fa, uno di loro, aveva tentato di bloccare una donna nella sua auto nel parcheggio di piazza Fiume, minacciando di farla uscire solo se avesse deciso di pagare. Il 26enne di origini somale è stato condannato a 16 mesi per tentata estorsione.

Nel 2022 c'è stata un'impennata dei controlli, legata a un'escalation del fenomeno. Le mete preferite durante i mesi estivi sono Ostia e Castel Porziano. Il 26 agosto scorso, una coppia di bagnanti che aveva parcheggiato l'auto ai cancelli, ha denunciato ai carabinieri del commissariato Lido un parcheggiatore abusivo 37enne, di origini marocchine. I due avevano appena parcheggiato la vettura al quinto cancello e stavano per raggiungere la spiaggia, quando un uomo si è avvicinato e li ha avvertiti: «Per stare qui, dovete pagarmi». I fidanzati hanno spiegato che, come riportava il cartello all'entrata, la sosta era gratuita, ma il parcheggiatore li ha minacciati di distruggere la macchina se non avessero pagato. Loro hanno preso tempo e, con la scusa di cercare i soldi, si sono allontanati per chiamare il 112.