Roma, parcheggia l'auto davanti ai cassonetti dell'immondizia, i residenti rispondono così

«Hanno fatto benissimo, così la prossima volta ci pensa due volte prima di parcheggiare». Questo uno dei commenti sotto la foto che sta facendo il giro del web: un'auto, parcheggiata davanti ai cassonetti dell'immondizia, in via Gonzaga, zona occidentale della Capitale, completamente ricoperta di rifiuti da parte dei residenti esasperati dal comportamento di automobilisti maleducati. La foto, condivisa nel gruppo Facebook "Sei di Bravetta se...", ha ottenuto in breve tempo centinaia di "mi piace" e commenti, suscitando l'ilarità generale.

