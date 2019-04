Roma, parcheggio gratis addio: cancellate in Centro 13mila strisce bianche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi riesce a trovarne uno libero è un po' come vincere al superenalotto: la giornata prende tutta un'altra piega. Si lascia l'auto in sosta anche per diverse ore se non per l'intera giornata e non si paga nulla perché il parcheggio in questione è delimitato dalle strisce bianche. Ma attenzione perché tra un po' (verosimilmente a partire da settembre) anche i più fortunati dovranno farsene una ragione e pagare come tutti il biglietto per la sosta.Addio strisce bianche è la promessa dell'amministrazione capitolina di Virginia Raggi che ha in serbo un sorpresa per gli automobilisti romani: dai principali quartieri del Centro fatta esclusione per alcuni di quelli che rientrano nella Ztl C scompariranno i parcheggi gratuiti.LA DECISIONEIl piano rientra nella più ampia rimodulazione (al rialzo) delle tariffe per le strisce blu che sarà approvata in Giunta capitolina, tramite una delibera, non appena il Campidoglio insieme all'Atac risolveranno il problema delle stazioni della Metro A con la riapertura di Repubblica, Barberini e Spagna. Nello specifico, si punta a mettere in pratica uno dei progetti contenuti nel Pgtu il Piano generale del traffico urbano del 2015 che per l'appunto mira ad assottigliare gli spazi per la sosta in strada esentati dal pagamento del ticket. La cifra degli stalli da modificare è enorme e vastissima la porzione della Capitale interessata dalla manovra.I NUMERIA essere cancellati, infatti, saranno 12.726 stalli bianchi dei 16.816 totali (ovvero il 75,6 per cento) che diventeranno a pagamento e su cui penderanno le nuove tariffe. «Da tempo spiega il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno stiamo studiando il progetto. La delibera con la rimodulazione delle tariffe sarebbe dovuta passare proprio in questo periodo ma considerati i problemi che ci sono nella Metro A abbiamo ritenuto opportuno rimandare l'approvazione dopo la riapertura delle tre stazioni coinvolte dai guasti all'impianti e dalle verifiche». L'obiettivo è semplice: con questa mossa il Comune punta ad aumentare gli introiti della sosta a pagamento e ad incentivare l'uso di bus, tram e metro perché è questo l'assunto riducendo anche gli spazi gratuiti per le auto, i romani dovrebbero essere incentivati a usare i mezzi pubblici. Se il processo sarà così lineare lo si capirà in un secondo momento. Per ora, di certo, c'è solo l'elenco degli ambiti che rientrano nella Zona 1 e 2 del Pgtu su cui intervenire.LE AREENon si tratta di zone periferiche, dove invece anche le tariffe per la sosta blu scenderanno, ma di quartieri vicini al Centro storico. Si va dall'Appio Latino dove a essere cancellati saranno 962 parcheggi delimitati dalle strisce bianche all'Aurelio (circa 146 posti gratis in meno). Ancora: nell'elenco figurano poi Castro Pretorio che dirà addio a 279 posteggi liberi, Celio (115), Esquilino (684), Monti (452), Ostiense (170 nella parte che rientra nel I Municipio), Salario (309), San Saba (175), Campitelli-ripa (52), Ludovisi-Sallustiano (244) e anche Monte Sacro (515). La decurtazione maggiore riguarderà il quartiere Trieste con 1.988 stalli bianchi che diventeranno a pagamento a cui segue il Nomentano (1.799), il quartiere Della Vittoria con 1.493 stalli gratis da rimuovere e, infine, Prati (1.052). Risparmiati dalla modifica invece i quartieri di Trionfale, Trastevere, Testaccio e Flaminio che manterranno ognuno le attuali strisce bianche. Ovviamente fanno sapere dal Campidoglio il piano potrebbe subire delle lievi modifiche. Pochissimi i quartieri infine dove sarà, invece, cancellato l'obbligo di pagamento per la sosta. Si tratta degli ambiti considerati a bassa redditività come una parte del Villaggio Olimpico, Prato della Signora, Mura Latine.