Roma, luci e parata per il 2 giugno, la mappa delle strade chiuse

Questa sera basterà alzare lo sguardo all’insù, verso il Colle. La facciata esterna del torrino del Quirinale si vestirà di verde, bianco e rosso. Sarà la prima di due serate ad effetti speciali. E con qualche ora di anticipo sarà già 2 Giugno. E alle 15, sul piazzale, si potrà assistere al Cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Domani bisognerà invece tenere d’occhio anche la mappa del centro città. Le cerimonie della mattinata comporteranno modifiche alla viabilità e alla sosta già dalla notte, con deviazione anche dei mezzi pubblici. Alle 9.15, il Presidente della Repubblica deporrà una corona d’alloro all’Altare della Patria e alle 10 interverrà alla Rivista Militare ai Fori Imperiali, che si concluderà alle 11. Nel pomeriggio i Giardini del Palazzo del Quirinale saranno aperti al pubblico dalle 15 alle 19, gratuitamente e senza necessità di prenotazione. Sulla parata della mattinata, il sigillo delle Frecce Tricolori.Fin da mezzora dopo la mezzanotte, domani, è prevista la chiusura di via dei Fori Imperiali, che resterà comunque vietata al traffico per l’intera giornata, per l’isola pedonale attiva nei festivi. Deviate per tutto il giorno le linee bus 51, 75, 85, 87, 118 e n2. Sempre da mezzora dopo la mezzanotte sarà chiusa anche via dei Cerchi. Dalle 4 sino alla fine dell’evento, sarà vietata la sosta in via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità e saranno chiuse al traffico viale delle Terme di Caracalla (tra piazzale Numa Pompilio e piazza di Porta Capena), via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo. In avvicinamento alla cerimonia, a partire dalle 7 sarà chiusa anche piazza Venezia, come via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità. Dalle 7.30 alle 13.30 cambieranno nel complesso itinerario 29 linee del trasporto pubblico: 3, C3, H, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 130F, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F. Durante la parata saranno temporaneamente soppressi i capolinea del trasporto pubblico di piazza Venezia, via del Teatro Marcello e piazzale Flavio Biondo. Dalle 5.30 e fino a cessate esigenze, su richiesta della Questura, la linea B della metro vedrà chiuse le stazioni Colosseo e Circo Massimo. In alternativa si possono utilizzare le fermate Cavour e Piramide.