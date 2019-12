Papa Francesco è arrivato a Palazzo San Calisto, nel quartiere romano di Trastevere, per l'inaugurazione della nuova sede della fondazione pontificia Scholas Occurrentes. Poco prima aveva incontrato in Vaticano il cardinale di Lione, Philippe Barbarin, nell'ambito dell'udienza alle associazioni, congregazioni e movimenti dedicati alla misericordia in Francia. Il cardinal Barbarin è in attesa della sentenza di appello presso il tribunale di Lione dopo la condanna in primo grado per aver coperto un prete pedofilo, accusa che però è sempre stata respinta dal porporato. © RIPRODUZIONE RISERVATA