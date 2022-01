Martedì 11 Gennaio 2022, 22:39 - Ultimo aggiornamento: 22:41

Tiziana è ancora frastornata dall'emozione di vedere Papa Bergoglio entrare nel negozio di famiglia, lo storico "Stereosound" di via della Minerva, di fronte al Pantheon, a Roma. «Il Santo Padre lo conosciamo da quando era vescovo e poi cardinale, un grande appassionato di musica, grande cultore di voci, una persona eccezionale» che nel pomeriggio ha varcato l'ingresso dell'attività, aperta dal 1971, come fosse un normale cliente.

Papa Francesco in un negozio di dischi a Roma: ecco cosa ha comprato

La promessa

«Ci aveva fatto una promessa - prosegue la signora Tiziana - che sarebbe passato in negozio al più presto, quando per lui era possibile e così è stato». La figlia della titolare non svela se la visita fosse stata precedentemente annunciata o se sia stata davvero una sorpresa a tutti gli effetti.

Per riserbo naturalmente non si sbilancia, ma dalla sua voce si evince la forte emozione provata: «Siamo stati insieme pochi minuti perché ovviamente aveva degli impegni, sinceramente sono così frastornata, così felice che non mi sono resa conto del tempo che è trascorso. E' stato un bellissimo incontro dopo tanto tempo perché l'abbiamo visto l'ultima volta in negozio quando era cardinale».

Il Pontefice si è raccolto con loro durante la benedizione dell'attività da poco ristrutturata e poi è tornato in Vaticano con un ricordo: un disco di musica classica regalato dai titolari. E, chissà, forse in futuro ci sarà tempo ancora per un'altra "sorpresa": «lo spero davvero», conclude la signora Tiziana.