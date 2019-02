Papa Francesco in Campidoglio il 26 marzo

«Accogliendo l'invito a suo tempo formulato dal Sindaco di Roma», Papa Francesco si «recherà in Campidoglio martedì 26 marzo, per incontrare il Consiglio Comunale». Lo ha reso noto il direttore «ad interim» della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti.



La scelta di Papa Francesco di recarsi in Campidoglio rappresenta per il sindaco «il segno tangibile della sua vicinanza e dell'attenzione che il Santo Padre riserva e vuole confermare nei confronti dei cittadini romani e dell'istituzione che ho l'onore di governare». Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA