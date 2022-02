Domenica 20 Febbraio 2022, 00:09

I banchi sono pieni, il piazzale si riempie: di fronte alla chiesa di San Giorgio c’è tutta Acilia e non solo. L’ultimo saluto a Paolo Corelli, il salumiere di 48 anni del supermercato di Fiumicino, ammazzato il giorno di San Valentino di fronte casa, riunisce in questo angolo alla periferia sud di Roma un intero quartiere ma anche un blocco considerevole di quella Curva Nord dell’Olimpico, un tempo vicina a Fabrizio Piscitelli. Il “link” è il fratello della vittima, Claudio, agli arresti domiciliari per droga dallo scorso giugno, legato anche a Fabrizio Fabietti. «Ma loro non c’entrano - dice qualche amico sul piazzale mentre un altoparlante fa arrivare fuori la voce del parroco - Paolo era una brava persona, era pulito, è morto da incensurato anzi si devono pure sbrigà a trovarli perché se li beccano prima qua a San Giorgio è peggio».

«Perché è stato ucciso?»

È questa la narrazione che da giorni si ripete nel popoloso quartiere di Acilia: Corelli aveva le mani pulite, non c’entra la droga né gli affari e o i problemi passato o presenti del fratello. «È stato ammazzato probabilmente al termine di una lite dopo uno scontro per futili motivi da un gruppetto del quartiere che gioca alla “banda di criminali”», dice chi con il 48enne è cresciuto. Eppure l’uomo che ha sparato aveva il volto coperto, si è nascosto, ha aspettato che la vittima uscisse di casa all’alba e, a sangue freddo, gli si è avvicinato esplodendo tre colpi per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Può esserci dietro la mano di un principiante? Anche la madre Erminia in chiesa prende la parola, una donna le si avvicina per farla desistere, ma lei tiene stretto in mano il microfono e va avanti: «Gli altri l’hanno ammazzato e a loro chiedo perché, Signore pensaci tu, pagherete per quello che avete fatto». In prima fila c’è anche il padre Aldo, con precedenti per droga, l’ex compagna e la figlioletta di soli 10 anni. Non c’è il fratello Claudio a cui è stato negato il permesso per partecipare al funerale, l’uomo però nel pomeriggio scriverà un post su Facebook ribadendo la narrazione di quartiere: «Pensate di essere uomini veri, di strada? Ve lo dico io cosa siete…. Infami, questa è solo infamità bella e grossa… la vera gente schifa questo gesto, avete fatto un danno che la gente non scorderà…. Chiunque tu sia, pensavi di prende punti? Pensavi di arrivare chissà dove… vai bello te lo dico io dove arrivi…».

Il depistaggio

Il messaggio è abbastanza chiaro eppure il fratello della vittima a poche ore dall’omicidio non avrebbe voluto parlare con i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia che si occupano del delitto. Neanche per condividere con i militari la stessa narrazione che lui e il quartiere intero ripetono ormai da giorni. Al vaglio degli investigatori resta il cellulare della vittima e tutta una serie di analisi che vanno dal conto corrente, ai rapporti anche fuori San Giorgio. La lite di cui la gente parla è sotto la lente di ingrandimento ma, al momento, non ci sarebbero risultanze utili mentre la droga, lo spaccio resta un’altra pista seguita dai carabinieri. Non si esclude neanche che chi abbia deciso di ammazzare il 48enne lo abbia fatto in verità per colpire il fratello costretto ai domiciliari e per questo difficilmente raggiungibile. Lo stesso fratello che potrebbe essere a conoscenza di un’altra possibile - e plausibile - verità e che per paura di ulteriori ritorsioni, a danno dei genitori o della compagna, sarebbe ora tra i primi a chiamare in causa un gruppo di non meglio identificati e pseudo criminali per spostare l’attenzione dai veri artefici del delitto.