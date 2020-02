Roma, imprenditore Paolo Bodo picchiato e rapinato di un orologio da 30.000 euro

Paolo Bodo, noto amministratore di una casa di abbigliamento abbruzzese, è stato rapinato questa mattina a Roma mentre si trovava a camminare su un tratto a poco distanza da villa Glori. Il manager aveva parcheggiato la sua berlina quando è sceso dall’auto: a quel punto due individui l’hanno bloccato e percosso rapinandogli l’orologio da polso per un valore da 30.000 euro.

LEGGI ANCHE Rapinatore si rifugia in una fermata della metro B ma viene arrestato

L’amministratore è rimasto accasciato in terra ed ha chiamato i soccorsi con il telefonino. Sul posto sono arrivate le auto della polizia ed un’ambulanza. Paolo Bodo ha riportato escoriazioni al volto e sulle braccia. I banditi avrebbero parlato in dialetto napoletano. Paolo Bodo è responsabile del marchio Miss Sixty, un’azienda leader nel settore dei capi di abbigliamento. L’amministratore, anni fa, fu anche al centro di un leggero dissesto economico del marchio ma che poi riuscì, almeno in parte, a risollevarsi con l’intervento d’industriali cinesi. Si tratta dell'ennesima rapina di orologi nella Capitale.

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA