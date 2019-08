Lotta agli ambulanti al Pantheon, sequestrati 5 mila prodotti falsi

Sono 5mila gli articoli sequestrati dalla Polizia locale di Roma nel corso degli interventi per il contrasto all'abusivismo commerciale. Ieri pomeriggio, in piazza della Rotonda, gli agenti hanno sequestrato oltre 100 articoli contraffatti tra borse e portafogli di noti marchi della moda, mentre in linea generale tra le vie e piazze del centro storico fino al Vaticano in totale sono stati sottoposti a sequestro 5mila prodotti contraffatti: foulard, bottigliette d'acqua, bigiotteria e accessori di telefonia e di abbigliamento venduti irregolarmente. Venti le persone fermate e a cui è stato applicato un ordine di allontanamento © RIPRODUZIONE RISERVATA