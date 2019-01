La Palombarese piena di buche: lavori solo tra due anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i lavori di rifacimento della Palombarese, nei quasi tre chilometri del tratto di Guidonia, bisognerà aspettare ancora. Secondo il programma della Città Metropolitana, che ha la competenza sulle strade provinciali, almeno tra due anni. Unica misura confermata: fino ad allora vale il limite di velocità di trenta chilometri orari. Suona come una beffa la risposta ufficiale arrivata dagli uffici della ex Provincia all’associazione di cittadini che, stanchi di aspettare interventi su una delle arterie più disastrate della città, a novembre scorso hanno messo nero su bianco le loro istanze.Una lettera con le spiegazioni richieste è arrivata l’altro ieri direttamente dal servizio Viabilità e Infrastrutture viarie di Palazzo Valentini all’associazione “Amici di Semola”: «Riguardo al tratto di Palombarese di nostra competenza, compresa tra i chilometri 14,600 e 17,435 si precisa che vige il limite di velocità di trenta chilometri orari a carattere provvisorio, fino alla sistemazione della pavimentazione stradale prevista per l’anno 2020», tenendo conto che i lavori «sono eseguiti compatibilmente con le priorità e le risorse assegnate al servizio». Mentre, però, si fanno sempre più pressanti gli Sos dei guidoniani che vivono a ridosso di quei tre chilometri e che li usano quotidianamente, non solo come collegamento diretto con la Capitale, ma anche per muoversi tra le diverse zone della città.Nei giorni scorsi, nel punto all’altezza di via Pedica delle Ginestre, dopo decine di segnalazioni e auto finite con tanto di danni in una buca profonda almeno venti centimetri, sono arrivati i vigili del comando di via Roma per tutti i rilievi del caso. Materiale sufficiente per preparare la relazione per mettere in evidenza i pericoli. Così come era successo anche a luglio scorso subito dopo un grave incidente, una macchina contro una moto. «Per evitare le parti più dissestate – spiega un automobilista – si fanno gimcane e si rischiano continuamente impatti».E sui tempi annunciati è già protesta. All’annuncio dato dall’associazione i commenti non si sono fatti attendere: «Due anni per rifare una strada in quelle condizioni? Intanto chi se ne frega se chi ci vive rischia la vita ogni giorno. Facciamo che le tasse le paghiamo nel 2020». In questi giorni la Palombarese è interessata da lavori di rifacimento dell’asfalto, ma in altri tratti, più specificamente quelli che attraversano il territorio di Sant’Angelo Romano, passando per il bivio di Mentana: tra cantieri aperti e previsti gli interventi saranno effettuati tra i chilometri 26,600 e 30,838.