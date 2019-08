Palidoro, “spiaggia libera tutti” per i piccoli con disabilità: ecco il progetto di Bambino Gesù e Casa Ronald

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù e Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald danno il via al progetto «Spiaggia Libera Tutti!», per consentire agli ospiti della Casa Ronald Roma Palidoro e ai bambini in cura presso la struttura ospedaliera di poter accedere a una spiaggia inclusiva e attrezzata anche in caso di disabilità, in via della Torre di Palidoro, a Fiumicino. Attraverso «Spiaggia Libera Tutti!», gli ospiti della Casa Ronald Roma Palidoro e i piccoli degenti dell'Ospedale Bambino Gesù di Palidoro possono trascorrere a titolo completamente gratuito una giornata al mare con le famiglie, lontani dai luoghi di cura e in uno spazio che vuole regalare alle famiglie e ai bambini ospiti di Casa Ronald momenti di gioia e divertimento, senza barriere architettoniche che impediscono l'ingresso alle spiagge e con gli ausili e i supporti necessari. Grazie a questo progetto, i bambini che devono affrontare malattie difficili e situazioni di disagio lontani dalla propria casa avranno la possibilità di trascorrere del tempo di qualità, respirando l'aria marina e vivendo momenti di serenità insieme alle persone che amano. «Siamo grati per questa nuova opportunità per pazienti e familiari che nasce dalla collaborazione consolidata con la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia - afferma Mariella Enoc, Presidente dell'Ospedale Bambino Gesù - La possibilità di momenti di svago e di distrazione dalle problematiche della malattia non può che accelerare le prospettive di guarigione e rinforzare i legami di affetto e sostegno reciproco nelle famiglie che sono alla base di ogni percorso di cura. La gioia di vivere è il più potente elemento di tutte le terapie e sono sicura che questo progetto potrà »liberarne« tantissima!». Un progetto che consente alla Fondazione Ronald McDonald di rinnovare il suo impegno a favore dell'infanzia ospedalizzata e di essere ancora una volta al fianco delle famiglie durante il periodo di cura o di terapia ospedaliera dei bambini malati. «Donare serenità ai bambini che devono affrontare ogni giorno una malattia che spesso li priva di momenti fondamentali della propria infanzia, per noi è una missione che ci stimola e appaga - dichiara Fabio Calabrese, Presidente di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald - »Spiaggia Libera Tutti!« è un progetto attraverso il quale vogliamo permettere a tutti gli ospiti della Casa Ronald Palidoro, proprio tutti, di vivere l'estate come qualsiasi altro bambino, giocando e distraendosi per qualche ora». Da vent'anni in Italia, la Fondazione si occupa di dare accoglienza e supportare le famiglie in un momento difficile come quello della malattia di un figlio, con tutte le complicazioni e le ricadute che questo comporta, in special modo per le categorie più fragili. Attraverso le 4 Case Ronald a Roma, Firenze e Brescia e le 2 Family Room di Bologna e Alessandria, infatti, la Fondazione sostiene migliaia di famiglie con bambini ospedalizzati e le accoglie vicino agli ospedali dove hanno in cura il loro bambino, tenendo la famiglia vicina nel momento del bisogno e consentendo l'implementazione di un modello di cura «Family Centered».

