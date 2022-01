Palestrina, a fuoco una casa: morta donna di 81 anni

Questa mattina alle 7,45 la Sala Operativa dei pompieri di Roma ha inviato a Palestrina in via Fratelli Bandiera, la squadra 24/A con a seguito l’autobotte AB12 per l’incendio di una casetta in legno. Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona (donna, italiana, ottantunenne). Sul posto sono presenti anche i carabinieri, il 118, e la polizia municipale per le indagini del caso, forse una stufa o altre cose lasciati accesi per il gran gelo di ieri all'origine dell incendio in nottata o alle prime ore dell'alba.